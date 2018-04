NÁZOR: Od El Maestra by sa mali učiť, namiesto toho mu dávajú šialené pokuty

Od Nestora El Maestra by sa mali ľudia v našom futbale učiť, namiesto toho u nás dostáva vysoké pokuty.

27. apr 2018 o 18:11 Igor Tabiš

Pôsobil v najlepších európskych futbalových ligách, učil sa od skúsených trénerov Mirka Slomku či Thorstena Finka. Nemal ani osemnásť rokov, keď okúsil futbal na ostrovoch v anglickom West Hame. Bol svedkom veľkých európskych derby zápasov pred vypredanými štadiónmi. Vo veku 35 rokov je dnes najmladším trénerom Fortuna ligy, skúseností má ale na rozdávanie. Namiesto uznania a rešpektu jeho trénerských schopností mu pôsobenie u nás výrazne znepríjemňujeme. Je to preto, že Trnavu vedie po 45 rokoch k ligovému titulu? Jedno je isté, na pokutu vo výške 6 000 eur za údajné poškodenie dobrého mena Slovenského futbalového zväzu do konca života nezabudne.

Privysoká daň za názor

"Tento pohár je malý, nudný a nezaujímavý, ale nechcem povedať, že sme dnes nechceli vyhrať a zabojovať oň vo finále. Trošku sme sklamaní. V tomto ročníku sa v slovenskom futbale udiali veľké zmeny. Teší ma, že veľký a silný Slovan sa sústredí na tento malý a nedôležitý pohár. Pred nami sú väčšie ciele,” znelo z úst Nestora El Maestra po vypadnutí zo Slovnaft Cupu.

Sympatický fakt, že po tak krátkom čase na Slovensku hovorí našim jazykom ho vyšiel nakoniec veľmi draho. Okrem spomínanej sumy pozastavila disciplinárna komisia El Maestrovi činnosť v jednom súťažnom zápase. Ak by pôsobil v našej lige portugalský tréner José Mourinho, zrejme by sedel na tribúne v každom druhom zápase. Portugalský manažér si v médiách hovorí čo chce a kedy chce. Občas je to súčasť jeho taktiky, ktorou strháva pozornosť na seba aby uchránil svojich hráčov. Tak či onak, v zahraničí tréneri neplatia pokuty za svoj názor, táto novinka je zatiaľ aktuálna iba u nás. Rovnako sa v Premier league nerozdávajú tresty za to, keď manažéri ako Klopp či Conte vášnivo oslavujú každý jeden strelený gól svojho tímu. Práve naopak, diváci ich milujú, emócie sú súčasťou športu, zvlášť futbalu. Majú sa v tomto smere učiť popredné súťaže od nás alebo by sa mali zamyslieť ľudia na Slovensku zodpovední za tieto neprimerané tresty?

“ "Viem, že nás nikto nemá rád. Všetci sú proti nám. Doteraz nechcel nikto priznať, že Trnava je zaslúžený líder a hrá najserióznejší futbal na Slovensku." „ Nestor El Maestro po ligovom víťazstve nad Slovanom Bratislava 1:0.

Titul Trnave neprajú

Človek nemusí mať vysokoškolské vzdelanie aby pochopil, o čo v našom futbale ide. "Všetci pred sezónou písali a hovorili, že pre Spartak bude komplikované vôbec uhrať prvú šestku. Nemôžeme na to zabudnúť. Viem, že nás nikto nemá rád. Všetci sú proti nám. Doteraz nechcel nikto priznať, že Trnava je zaslúžený líder a hrá najserióznejší futbal na Slovensku. Nikto nechce povedať, že máme na konte viac víťazstiev ako zvyšok našich súperov. Šesť kôl pred koncom súťaže nemusíme rozprávať veľa. Vieme, čo chceme. Pokračujeme v našej ceste. Budúci víkend bude opäť pod nami horieť tráva. Dúfam, že rovnako i tribúna s fanúšikmi. Uvidíme, ako to dopadne,” reagoval tréner El Maestro po víťazstve v 4.kole nadstavbovej časti nad Slovanom Bratislava.

Spartak píše krásny futbalový príbeh

Dodatočné rušenie červených kariet či neporovnateľne menšie finačné tresty pre Slovan Bratislava sú toho jasným dôkazom. Zatiaľ, čo Spartak kráča pod vedením El Maestra k vysnívanému titulu, Slovan už s najväčšou pravdepodobnosťou nezíska titul ani v štvrtej sezóne po sebe. Ak by sa však rozdával za najdrahšie prestupy, majster ligy by bol jasný. Futbal sa rozhoduje na ihrisku, v tomto smere je na tom v aktuálnej sezóne najlepšie Spartak Trnava. Počas celej sezóny podával najvyrovnanejšie výkony, inkasoval najmenej gólov a čo je najdôležitejšie, dokázal využiť zaváhania svojich rivalov. Na Slovensku sa píše nádherný futbalový príbeh, ktorého ústrednou postavou je najmladší tréner v lige. Prvá sezóna v pozícii hlavného trénera mu môže priniesť majstrovský titul. Keď anglický Leicester City vyhral Premier league v sezóne 2015/16 a šokoval celý svet, ostatní súperi vzdali rešpekt a uznanie tímu Claudia Ranieriho. Nestor El Maestro sa zatiaľ na Slovensku ničoho podobného nedočkal. Možno sa to zmení, keď Spartak dotiahne svoju misiu do úspešného konca.

O El Maestra bol záujem

A možno sa uznania dočká až s odstupom času, ak odíde z našej ligy. Už počas zimy bol o mladého trénera záujem. “Trnava musela tiež uzavrieť so Sturmom Graz istý typ dohody, takže to nebolo úplne pod mojou kontrolou. Realita by zahŕňala aj to, že by som tu nechal svojich hráčov, aj keď moja práca ešte nie je dokončená. Máme skvelú sériu výsledkov. Veľkým dôvodom je aj to, že tu tvoríme jednu veľkú skupinu, v ktorej si navzájom dôverujeme. Bolo by veľmi ťažké len tak odísť a povedať zbohom,” prezradil El Maestro v rozhovore pred začiatkom jarnej časti.

Ak niekedy zavíta do Fortuna ligy tréner s tak bohatým trénerským životopisom v takom mladom veku, možno by sme sa od neho mali niečo priučiť. Aj vďaka nemu je naša liga v tejto sezóne zaujímavá. Menším mužstvám v súťaži dal zasa nádej, že môžu s priemernými hráčmi a niekoľkými výbornými nákupmi v lige bojovať o vysnený titul.