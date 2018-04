Päť dôvodov, pre ktoré by si Spartak Trnava zaslúžil majstrovský titul

Záver Fortuna ligy sa nezadržateľne blíži, šesť kôl pred koncom nadstavbovej časti je s deväťbodovým náskokom tak trochu nečakaným lídrom Spartak Trnava.

12. apr 2018 o 19:12 Igor Tabiš

Šesť kôl pred koncom aktuálneho ročníka Fortuna ligy je náskok Spartak Trnava na čele tabuľky rovnaký, aký bol pred začiatkom nadstavbovej časti. Zrejme nikto nečakal, že tesne pred koncom ligového ročníka 2017/18 bude na čele aj naďalej Trnava. Tá svoju doterajšiu najväčšiu skúšku zvládla, keď v poslednom kole zdolala na domácom ihrisku v derby zápase Slovan Bratislava 1:0. Po zápase Trnavčania už otvorene priznali, že v lige hrajú o titul. „Už sme favoriti, karty sú rozdané. Hrali sme celú sezónou s pokorou a vlastným štýlom. Boli reči, že hráme deštruktívny futbal. Stačí sa pozrieť na tabuľku, koľko máme bodov a víťazstiev. To hovorí za všetko. Sme strašne radi, že sme tam, kde sme," vysvetlil po zápase obranca Godál. Vybrali sme päť dôvodov, pre ktoré by si Spartak Trnava ligový titul zaslúžil.

1. Nestor El Maestro

Pred začiatkom sezóny došlo k zmene na trénerskej lavičke Spartaka. Miesto Miroslava Karhana zaujal Nestor El Maestro, rodák z Belehradu podpísal s klubom dvojročnú zmluvu. Mladý tréner s bohatými skúsenosťami v pozícii asistenta trénera, ktoré zbieral počas svojej doterašej kariéry v Anglicku, Španielsku, Nemecku či Rakúsku. Pre naše futbalové vody bol ale veľkou neznámou. Vyhrnul si rukávy a bez veľkých rečí sa pustil do práce. Jeho spoznávanie slovenského futbalu by sa dalo privovnať k spôsobu učenia sa nášho náročného jazyka. Slovenčinu si osvojil za pomerne krátky čas, na tlačovkách dokonca komunikuje v našom jazyku. Možno to v jeho podaní občas nie je najlepšia slovenčina, cenní sa ale skutočnosť, že bol ochotný pustiť sa do komunikácie v našom pre cudzinca zložitom jazyku. Niečo, čo by ste od zahraničného trénera pôsobiaceho na Slovensku nečakali.

Neopísateľnú radosť a emócie dával najavo Nestor El Maestro po víťazstve nad Slovanom. (zdroj: TASR)

V lige je najmladším trénerom, na pozápasových tlačových konferenciách vystupuje vždy skromne a s pokorou. Vždy rešpektuje svojich skúsenejších trénerských protivníkov, vyjadrenia na tému možného titulu sú z jeho úst vždy opatrné a realistické. Pri svojej premiérovej sezóne z pozície hlavného trénera pôsobí až príliš skúsene. Keď počas zimnej prestávky ostatné kluby zbrojili na jar a nakupovali posily vo veľkom, Spartak urobil pravý opak. „Bol to náš plán, priviesť málo hráčov. Nie je dobré ak privediete veľa hráčov. Som šťastný zo svojho tímu a verím, že aj ten jeden nový hráč nám bude posilou,“ vysvetľoval svoj zámer Nestor El Maestro. A mal pravdu.