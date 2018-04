Reálne už hráme o titul, priznáva Godál

Hráči Spartaka Trnava si po výhre nad Slovanom Bratislava pripúšťajú možnosť zisku majstrovského titulu.

8. apr 2018 o 10:10 Igor Tabiš

Štvrté kolo nadstavbovej časti Fortuny ligy skupiny o titul prinieslo najväčšie slovenské derby. Futbalisti Spartaka Trnava privítali na štadióne Antona Malatinského ŠK Slovan Bratislava. Išlo o súpera, ktorého Spartak nedokázal v lige na domácom štadióne zdolať už takmer štyri roky. Posledné domáce víťazstvo si pripísal ešte počas jesennej časti v sezóne 2014/15. V spomínanom zápase Trnavčania nedali Slovanu šancu a zvíťazili vysoko 4:0.

Všetko majú vo vlastných rukách

Prečítajte si tiež: Generálny manažér Spartaka Hoftych: Urobili sme reklamu slovenskému futbalu

Obaja súperi sa stretli aj počas týždňa v rámci Slovnaft Cupu, bol z toho nerozhodný výsledok 1:1. Aj ich ďalšie meranie síl prinieslo vyrovnaný zápas. Slovan mal prevahu v držaní lopty, domáci zasa pozorne bránili. O osude stretnutia rozhodol v 56.minúte Ofosu, ktorý peknou individuálnou akciou zabezpečil Spartaku dôležité tri body. „Nie sme majstri, no práve sme dali sami sebe polomečbal. Je už len na nás, ako sa s tým vysporiadame. Dá sa povedať, že to bol veľmi ťažký krok. Ako sa hovorí, ten posledný je však najťažší. Čaká nás ešte ťažká robota, z pohľadu psychiky bol tento zápas zrejme najťažší v celej sezóne," vysvetľoval po zápase Boris Godál.

Do veľkej miery dopomohlo Spartaku k trom bodom aj vylúčenie hosťujúceho Čavriča. Ten videl červenú kartu v 32.minúte zápasu, keď po súboji s Čanturišvilim stratil nervy a úmyselne kopol domáceho futbalistu. „On spravil chybu. Andraž Šporar mi cez zápas povedal, že to bola z jeho strany absolútna hlúposť. Tú červenú kartu si priznali, nezvládol to emočne. Od začiatku to bolo vybičované. Občas hrozila aj nám žltá či červená karta, ustáli sme to a som strašne rád, že to takto dopadlo," objasňuje Godál.

Prišiel o hlas

V druhom polčase mohli futbalisti Spartaka rozhodnúť o víťazstve aj skôr. Viaceré sľubné šance ale ostali nevyužité. Tú najväčšiu v zápase zahodil v nadstavenom čase Čanturišvili. „Bol som nervózny, keď išiel Vakho (Čanturišvili pozn. red.) úplne sám na bránu. Z pozície stopéra som bežal až do útoku, aby som sa s ním mohol radovať. Odrazu z toho nebol gól a lopta smerovala na našu polovicu ihriska. Nechápal som, čo sa deje. Prišiel som vtedy aj o hlas, ktorý teraz nemám," opísal akciu v závere zápasu Godál.

Po víťazstve 1:0 sa náskok Spartaka na čele tabuľky pred druhým Slovanom navýšil už na desať bodov. Do konca aktuálneho ročníka zostáva odohrať ešte šesť zápasov. „Už sme favoriti, karty sú rozdané. Hrali sme celú sezónou s pokorou a vlastným štýlom. Boli reči, že hráme deštruktívny futbal. Stačí sa pozrieť na tabuľku, koľko máme bodov a víťazstiev. To hovorí za všetko. Sme strašne radi, že sme tam, kde sme," netajil sa po zápase Godál.

Dvanásty hráč

Prečítajte si tiež: Potešený a zároveň sklamaný El Maestro: Už mohlo byť po sezóne (VIDEO)

Prvýkrát v aktuálnej sezóne mali domáci futbalisti v hľadisku podporu, akú si za predvedené výkony v tomto ročníku zaslúžili. Za víťazstvom hnalo "Bílich Andelov" 13 123 divákov. „Všetci uznáte, že atmosféra bola na naše slovenské pomery perfektná. Konečne sa to tu zaplnilo. Takto by to malo vyzerať stále. Dnes nám to dodalo obrovskú silu a energiu, hlavne v tom bránení. Dá sa povedať, že Slovan mal loptu na kopačkách celý čas, majú obrovskú kvalitu. Naše umenie bolo v tom, že sme využili ich slabiny," neskrýval po zápase nadšenie Godál.

V najbližšom ligovom zápase sa futbalisti Spartaka predstavia znova na domácom štadióne. Ich súperom bude tentokrát Ružomberok. „Musíme ísť za víťazstvom. V Ružomberku sme dokázali vyhrať 2:0, body sme s nimi stratili doma po veľmi dobrom výkone. Dúfam, že sa budú chcieť sústrediť na to semifinále pohára, ktoré majú dobré rozohrané. Rozdáme si to ako chlapi," dodal na záver Godál.