Potešený a zároveň sklamaný El Maestro: Už mohlo byť po sezóne (VIDEO)

Tréner Spartaka Trnava Nestor El Maestro bol z trnavskej atmosféry unesený, zároveň však aj sklamaný.

7. apr 2018 o 21:00 Stanislav Cibulka

Aj on sa dočkal toho pravého slovenského derby medzi Trnavou a Slovanom so všetkým, čo k nemu patrí. Hlavne vybičovaná atmosféra. Aj preto opäť nedokázal po záverečnom hvizde skrotiť svoje emócie a spolu s plným štadiónom sa tešil. Znova na striedačke. A domáci fanúšikovia ho za to milujú ešte viac.

Neopísateľnú radosť a emócie dával najavo Nestor El Maestro po víťazstve nad Slovanom. (zdroj: TASR)





Niekoľko minút po zápase už to však bol „starý“ dobrý El Maestro, ktorý je nad vecou a hlavne veľmi skromný. Víťazstvo ho

potešilo, opäť vyzdvihol hlavne kolektív a na otázky o titule znova priamo neodpovedal. „Najdôležitejšie je, že my musíme zostať na zemi, byť skromní a pokračovať v našej práci. Zápas s Ružomberkom je pre nás aktuálne dôležitejší, ako ten dnešný so Slovanom,“ rozhovoril sa na tlačovej konferencii El Maestro.

„Teší ma najmä obrovská divácka podpora, bez ktorej by sme takýto výkon zrejme nepodali. Verím, že táto návšteva nebola iba na Slovan, ale rovnaká podpora bude aj v ďalších zápasoch, Blížime sa do finále a teraz budeme potrebovať podporu ešte viac.“

Z následných otázok však vyplynulo, že práve vyše trinásťtisícová kulisa, ho čiastočne aj sklamala. Zažil ju prvýkrát, a to je to, čo ho trápilo. „Dnes sme zvíťazil hlavne vďaka fanúšikom. Máme veľa zranených hráčov. Pre zranenie nenastúpili Vlasko, Čonka, Tóth a ďalší. Po zápase máme zranených Čivića, Greššáka aj Pekára. Toto víťazstvo nebolo získané bojovnosťou a taktikou, ale charakterom a srdcom,“ vysvetľoval trnavský tréner.

„Na druhej strane som veľmi smutný, pretože je 26. kolo a takúto atmosféru sme zažili prvýkrát. Ak by to takto bolo do začiatku sezóny, mohlo byť už po sezóne. Nevadí, čo narobíme. Stále však platí a ja verím, že niečo podobné zažijeme proti Ružomberku aj proti Dunajskej Strede. Budeme to veľmi potrebovať,“ dodal s presvedčením.

Nevyhol sa tak ani otázke o skvelej atmosfére, ktorú trnavskí fanúšikovia po návrate na tribúny predviedli. „Ako tréner som najlepšiu kulisu zažil práve tu v Trnave. V tomto zápase. Ale ako asistent musím povedať, že výbornú kulisu dokázali spraviť chlapci aj v Seville, kde som dvakrát hral v rámci Európskej ligy so Schalke a Hannoverom.“

Po niekoľkých otázkach sa vyjadril aj na adresu Reagyho Ofosu, ku ktorému na záver dodal, že on na trnavských fanúšikov dlho nezabudne.