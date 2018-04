Na zhromaždení Za slušné Slovensko vystúpil v Trnave aj Róbert Bezák + FOTO a VIDEO

Medzi rečníkmi, ktorí svojou účasťou podporili štvrtkové zhromaždenie Za slušné Slovensko v Trnave bol aj emeritný arcibiskup Róbert Bezák. Na námestí sa zišlo asi päťsto ľudí.

5. apr 2018 o 19:02 Lenka Štepáneková

TRNAVA. Približne päťsto ľudí sa vo štvrtok zišlo na trnavskom Trojičnom námestí na ďalšom zo série zhromaždení Za slušné Slovensko. Najväčším prekvapením pre účastníkov bolo vystúpenie emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka, ktorý svojou účasťou po Bratislave podporil aj Trnavu.

"Keď ma organizátori pozvali na toto stretnutie, rozmýšľal som, prečo by som tu mohol a mal prísť. A poviem vám, že tu môžem byť, lebo som občan Trnavy, čestný občan Trnavy. To je pre mňa dnes ešte vzácnejšie, lebo je lepšie byť čestným občanom, ako len občanom," prihovoril sa Bezák zhromaždeniu, ktoré ho privítalo búrlivým potleskom.

Spomenul, že hoci si myslel, že v Trnave prežije už celý svoj život, nestalo sa tak, za čo vďačí udalostiam, ktoré posúvajú život človeka.

"Takéto udalosti dnes žijeme. Staré slovenské príslovie hovorí, nehas, čo ťa nepáli. Ale čo ak už páli? Iné príslovie je o tom, že hovoriť je striebro ale mlčať zlato. Ale čo keď je čas vymeniť zlato za striebro?" povedal Bezák.

Ľudí na námestiach označil za lavínu odvahy, ktorá spôsobila, že sa predsa niečo zásadné zmenilo. "Smrť Jána Kuciaka v nás vzbudila záujem o veci verejné, o pravdu a spravodlivosť. Je to až biblická udalosť, keď smrť tvorí nový život. Verím, že žijeme časy narodenia sa nového človeka, čestného občana, ktorý chce, aby bola naša krajina krásna nielen prírodou, ale aj ľuďmi, ktorí tu žijú," povedal.

Vladimír Oktavec a Kultúrny reparát

Na improvizovanom pódiu na schodoch trnavskej Mestskej veže vystúpil aj herec a osobnosť Novembra 1989 Vladimír Oktavec. Ten poukázal nielen na podobnosť s udalosťami spred vyše štvrťstoročia, ale aj na rozdiely.

"Dnes môžeme cestovať kam chceme a slobodne voliť, ale volíme akosi čudne. Akoby neplatilo to, čo hovoril môj starý otec, že najprv treba zobrať rozum do hrsti a až potom vhodiť do urny volebný lístok, ale bolo to práve opačne," povedal Oktavec.

Ten použil aj citát Jana Wericha, nie však v súvislosti so zábavou, ale s ľuďmi, ktorí sa snažia spájať podnikanie s politikou. "Na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl," povedal.

Za hercov a iniciatívu Kultúrny reparát vystúpil aj herec trnavského Divadla Jána Palárika a moderátor zhromaždenia Tomáš Vravník. Ten prečítal spoločné vyhlásenie viac ako dvetisíc umelcov, ktorí žiadajú zmenu na poste ministra kultúry.

"Nie je to preto, že by Ľubica Laššáková ako ministerka kultúry bola najväčším problémom tejto vlády, ale preto, že je najjasnejším signálom toho, že zmenu vláda nemyslí vážne, reparát nechce a vyhovuje jej stav, v ktorom jeden druhého držia v šachu a táto krajina je ich rukojemníkom," povedal Vravník.

List Andreja Bána

Za iniciatívu Chceme opäť veriť v štát vystúpil v Trnave Peter Wilfling z Via Iuris. Ten zdôraznil dôležitosť nezávislej polície, prokuratúry i súdnictva a účasť verejnosti na kontrole týchto inštitúcií.

List Andreja Bána, v ktorom opisuje skúsenosti farmárov s agrodotáciami a mafiou na východnom Slovensku, prečítal organizátor trnavských zhromaždení Pavol Koprda.

O hudobné vstupy sa postarala herečka a pesničkárka Ľuba Dušaničová, pokojné zhromaždenie skončilo približne po hodine štátnou hymnou.