Online prenos: Na Pasienkoch začína bitka o finále Slovnaft Cupu

Na Pasienkoch sa odohrá tradičné slovenské derby. Tentokrát zabojuje Slovan s Trnavou o lepšiu východiskovú pozíciu do odvety semifinále Slovnaft Cupu.

4. apr 2018 o 11:07 Igor Tabiš

V prvom zápase semifinále Slovnaft Cupu na seba narazia odvekí rivali. Domáci ŠK Slovan Bratislava privíta na Pasienkoch FC Spartak Trnava. Do finále, ktoré je na programe 1.mája na štadióne Antona Malatinského tak postúpi z tejto dvojice jeden tím.

Bláznivý apríl

Cesta oboch rivalov v aktuálnom ročníku slovenského pohára začala v druhom kole. Spartak zvíťazil na ihrisku Jacoviec vysoko 10:0, Slovan Bratislava zdolal Nové Zámky na ich štadióne 2:0. Ani tretie kolo neprekvapilo ani jedno mužstvo. Trnavčania opäť vysoko deklasovali, tentokrát Svätý Peter na jeho ihrisku v pomere 8:1. Slovan zasa nedal Malackám žiadnu šancu, keď nakoniec vyhral 5:1. V nasledujúcom kole si oba celky poradili so svojim súperom zhodne 1:0, Spartak zdolal Námestovo a Slovan Myjavu. V osemfinále súťaže sa favoriti prvýkrát v tomto ročníku predstavili na domácom štadióne. Zverenci Nestora El Maestra si poradili so Spišskou Novou Vsou 3:0, mužstvo Martina Ševelu poľahky zdolalo Nitru 3:1. V štvrťfinále pohára čakala na Spartak Dunajská Streda, dva góly striedajúceho Egha rozhodli o postupe Trnavy do semifinále. Zato Slovan sa v domácom zápase proti Liptovskému Mikuláša nečakane nadrel, o výhre 4:3 a postupe rozhodol v 90.minúte útočník Šporar.

Prvý zápas Slovnaft Cupu je len začiatkom merania síl medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava. Počas apríla sa slovenskí odvekí rivali stretnú až v štyroch vzájomných dueloch. Okrem Slovnaft Cupu na nich čakajú aj zápasy vo Fortuna lige. Už najbližšiu sobotu privítajú Trnavčania na domácom štadióne práve futbalistov Slovana.

Football - 2018-04-04 18:30:00 - (Semifinále) - ŠK Slovan Bratislava vs. FC Spartak Trnava Načítavam...