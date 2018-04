Spartak podal sťažnosť, dôvodom je fotografia športového riaditeľa Slovana pred kabínou rozhodcov + FOTO

Fortunaligový šláger medzi Dunajskou Stredou a Trnavou (1:0), ktorá sa hral v nedeľu, má nečakané ozveny, ktoré sa ale netýkajú stretnutia.

Po prehre Spartaka Trnava v Dunajskej Strede, po ktorom sa jeho náskok na čele ligy zmenšil na sedem bodov, sa viac rieši fotgrafia, ktorá zaplavila sociálnu sieť, ako samotný zápas či výsledok.

Už v nedeľu večer sa na sociálnych sieťach začala objavovať fotografia, na ktorej bývalý rozhodca a v súčasnosti športový riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Richard Trutz, mieri na štadióne Dunajskej Stredy do kabíny rozhodcov. Všetci sú presvedčení o tom, že fotografia pochádza práve z nedeľnajšieho duelu, konkrétne z polčasovej prestávky.

Sociálnými sieťami sa okamžite začali šíriť teórie o možnom ovplyvňovaní nie len spomínaného stretnutia, ale aj zásahov do ďalších stretnutí. Najmä fanúšikovia Spartaka Trnava vidia v jeho návšteve prísnu žltú kartu pre Yasina Pehlivana, ktorá bola pre neho piata v sezóne a tým pádom nebude môcť nastúpiť práve proti Slovanu Bratislava-

Teórií návšetvy majú užívatelia sociánej siete viacero, no fotografia nenechala chladným ani klub aktuálneho lídra Fortunaligy. Ten na sociálnej sieti oznámil, že vzhľadom na fotografiu podáva šťažnosť. "Samozrejme sme uvedenú fotografiu zaregistrovali na sociálnych sieťach. Klub to bude riešiť oficiálnou sťažnosťou na príslušné orgány SFZ a ÚLK. Do ich vyjadrení nebudeme záležitosť mediálne komentovať," uviedol Spartak Trnava prostredníctvom svojho facebookoveho konta.