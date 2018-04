Vodohospodári zahradili komoru v Gabčíkove

S prácami začali ešte minulú stredu, dôvodom je kontrola plavebných komôr.

2. apr 2018 o 11:06 TASR

GABČÍKOVO. Vodohospodárska výstavba, š. p., začala v stredu zahradzovať ľavú plavebnú komoru Vodného diela Gabčíkovo.

V najbližšom období plánuje skontrolovať stav komôr a opravu častí, ktoré sú bežne počas plavebnej prevádzky pod vodou. Na brífingu pri vodnom diele to uviedol generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Daniel Kvocera.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Asistovali aj potápači

Vodohospodári pomocou remorkéra a žeriavov zahradili horné zhlavie ľavej plavebnej komory, pri ktorom pomáhali aj potápači. Provizórne hradenie so šírkou do 34 metrov, výškou 12,5 metra a hrúbkou 3,3 metra má hmotnosť približne 220 ton. "Robíme to za účelom, aby sme mohli skontrolovať plavebné komory a strojnotechnologické časti, prípadne ich aj opraviť," povedal Kvocera.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Nádvorie otvoria v stredu, pošta bude používať príležitostnú pečiatku

Pôvodne plánovali začať s prácami už pred niekoľkými dňami, neumožnilo im to však nevyhovujúce počasie. Skontrolovať teraz plánujú napríklad vtoky a výtoky, dolné a horné vráta, poklopy vlezov na dne komory, posúvače na hornom zhlaví či poklopy vnútorných obtokov.

Štvrťstoročie prevádzky

"Po 25 rokoch prevádzky je nevyhnutné, aby došlo k oprave a zmodernizovaniu tohto technologického zariadenia, aby mohli zase tieto plavebné komory slúžiť ďalších 25 rokov bez problémov," vysvetlil Kvocera.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Prefíkaný zlodej z herne je už za mrežami

Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Podľa vodohospodárov ide o mimoriadnu akciu. "Hovoríme o nákladoch 144 miliónov eur, krytie z EÚ bude 85 percent, zvyšné finančné prostriedky bude hradiť Vodohospodárska výstavba," uzavrel Kvocera.