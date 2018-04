Marcel Merčiak: Spartak Trnava mi pripomína Leicester

Komentovanie výkonov Anastasii Kuzminovej v Pjongčangu si veľmi váži, prácu Jána Kozáka pri kormidle Slovenskej reprezentácie hodnotí veľmi pozitívne. Fortuna liga by mala byť podľa Marcela Merčiaka o našich slovenských futbalistoch.

3. apr 2018 o 13:26 Igor Tabiš

Zimná olympiáda v Južnej Kórei je za nami. Ako bola pre RTVS úspešná v porovnaní s inými olympiádami?

- Zaznamenali sme vynikajúcu sledovanosť, napriek 8-hodinovému časovému posunu bola lepšia ako pri letnej olympiáde v Riu de Janeiro 2016 a vďaka návratu hokejového turnaja lepšia ako pri ZOH 2014 v Soči.

Každá olympiáda má svoje čaro a je niečim výnimočná, v čom bola tá v Pjongčangu pre vás?

- Zažil som dvanástu olympiádu, z toho šiestu zimnú. Bola výnimočná prostredím na Ďalekom východe, pri niektorých športoch chýbalo lepšie divácke zázemie, lepšia atmosféra (týka sa to najmä biatlonu a skokov na lyžiach), najmä v lyžiarskych odvetviach bola neporovnateľná s tým, čo zažívajú športovci na najprestížnejších podujatiach vo Svetových pohároch, prípadne na svetových šampionátoch v tradičných európskych alebo severoamerických strediskách. A po 24 rokoch, prvýkrát od Lillehammeru 1994, to boli zimné hry konané v mrazivom, arktickom počasí.

Prečítajte si tiež: Legenda Spartaka Dobiaš: Pri odchode z klubu fanúšikovia nevedeli pravdu

Čo hovoríte na úspechy našej biatlonistky Anastasie Kuzminovej? Ako ste si užívali komentovanie jej výkonov na komentátorskom stanovišti?

- Som vďačný, že som mal tú česť a mohol komentovať všetky olympijské predstavenia Nasti Kuzminovej na zimných olympiádach – od Vancouveru cez Soči až po Pjongčang, kde sa predstavila vo vrcholnej forme, kde bola najlepšou biatlonistkou, nedostižnou na trati. Ak si uvedomíme, že história zimných olympiád je písaná 94 rokov a za toto takmer storočné obdobie sa iba jeden slovenský športovec stal olympijským šampiónom na zimných hrách (krasokorčuliar Ondrej Nepela v Sappore 1972), tak nie je potrebné nič dodávať. Nasťa má šesť olympijských medailí z individuálnych súťaží, vyhrala na každej z troch olympiád. Myslím si, že najbližšie storočie nezažijeme takého výnimočného športovca zo Slovenska na ZOH. Samozrejme, veľmi rád by som sa mýlil.

Kto z ďalších slovenských športovcov vás zaujal?

- Paulína Fialková preukázala, že môže byť Nastinou nástupkyňou v pozícii líderky biatlonovej reprezentácie. Myslím si, že sa dá stavať aj na jej sestre Ivone. Mužský biatlon potrebuje generačnú prestavbu po odchode Mateja Kazára a Martina Otčenáša, potrebujeme výrazne skvalitniť úroveň streľby. Petra Vlhová bude našou športovou hviezdou v nasledujúcom období, som o tom presvedčený. Je to vynikajúca športovkyňa so správnou mentalitou, nehľadajúca výhovorky. Pjongčang bol pre ňu určite veľmi cennou skúsenosťou. Petra nič nezastiera, bola sklamaná po oboch slalomoch a výborné 5. miesto nebrala ako správnu náplasť na to, čo chcela dosiahnuť v slalome. Veľmi sa mi páčila odvaha Klaudie Medlovej, ktorá sa nebála riskovať, v snoubordovom big air bola blizučko k postupu do finále, ale v druhom kvalifikačnom skoku mala veľa smoly. O štyri roky sa to môže určite otočiť.