Postrach Dunajskej Stredy dostal za dve surové vraždy doživotie

Na Slovensku pribudol ďalší odsúdený na doživotie, podľa súdu by na jeho nápravu trest odňatia slobody v dĺžke do 25 rokov nestačil.

15. jan 2018 o 13:33 SITA

TRNAVA. Na doživotný pobyt za mrežami odsúdil dnes Okresný súd v Trnave Ladislava M. z Dunajskej Stredy, ktorý podľa obžaloby začiatkom roku 2015 zavraždil v rodnom meste 55-ročnú Máriu a koncom toho istého roku 63-ročného Františka.

Svoj trest za obzvlášť závažný zločin vraždy si má odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obvinený sa voči nemu odvolal.

S putami na rukách

Ladislav M. si rozsudok vypočul s putami na rukách, podľa príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže by mohol byť bez pút aj v súdnej sieni nebezpečný. Počas súdneho procesu urobil vyhlásenie, ktorým sa priznal k vražde Františka.

Vraždu ženy, ktorá mu mala vymeniť zips na bunde, však popieral. Súd v tomto prípade vykonal rozsiahle dokazovanie a uznal ho za vinného aj zo skoršej vraždy. Okrem množstva nepriamych dôkazov vraha usvedčila aj analýza DNA zo vzorky krvi nájdenej na mieste vraždy.

Motívom mal byť v oboch prípadoch majetkový prospech, nezamestnanému páchateľovi chýbali peniaze. Aj keď 35-ročný Ladislav popieral požívanie omamných látok, analýzou zistili v jeho tele prítomnosť veľkého množstva metamfetamínu.

Nepriaznivé prognózy

Znalci prognózu vývoja obžalovaného vo vzťahu k trestnej činnosti označili za nepriaznivú, rovnako ako aj prognózu jeho resocializácie. ,,Uloženie takéhoto trestu si vyžaduje účinná ochrana spoločnosti, podľa súdu nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody do 25 rokov,“ uviedol predseda senátu Okresného súdu v Trnave počas zdôvodňovania doživotného trestu odňatia slobody.



Obe vraždy z Dunajskej Stredy spájala mimoriadna brutalita. Mária bola dobitá a dorezaná, okrem iných zranení utrpela aj zlomeninu lebečnej spodiny. Františka páchateľ zabil 49 bodnými a bodnoreznými ranami do hlavy, krku a rúk.

Následne ho zabalil do potravinárskej fólie a koberca, s úmyslom telo podpáliť. Polícia v roku 2015 podozrievala Ladislava M. už po januárovej vražde, vtedy jej však chýbal dostatok dôkazov na to, aby ho dostala pred súd.