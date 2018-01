Chystáte sa na Veľký Rozsutec? Nezabudnite si gumáky a mačky

Jeden z najfotogenickejších kopcov Malej Fatry je dostupný aj v zime. Najmenej ľudí tam stretnete cez týždeň, počas víkendov býva dosť frekventovaný.

12. jan 2018 o 21:35 Peter Briška

TRNAVA. Veľký Rozsutec určite patrí do top 10 najfotogenickejších kopcov Slovenska. Zimný výstup odporúčame zo Štefanovej, dôležitá je povinná výbava. Asi najdôležitejšie sú mačky- stúpacie železá, aj keď to v spodných partiách tak nevyzerá.

Auto sme zaparkovali na záchytnom parkovisku v Štefanovej. Dnes ráno (12. január) tam pred deviatou nič nepripomínalo, že je január. Boli štyri stupne Celzia, pršalo a snežilo, bola hmla, dole Štefanovou sa rinuli potoky. V takom prípade je dôležité pozitívne myslieť, čo sa nakoniec vyplatilo.

Takto vyzerala cesta, najlepšie ju bolo absolvovať v gumákoch. Tie sme nemali. (zdroj: PB)

Od auta na Medziholie to zvládame za takmer dve hodiny. Cesta je samé blato, pripadali sme si ako v Peru po zosuve pôdy.

Blato ešte viac umocnili dážď so snehom. (zdroj: PB)

Vo výške približne 1000 metrov nad morom sa karta obrátila. Súvislý zamrznutý sneh nás sprevádzal až na vrchol. Spolu s hmlou a vetrom. Na Medziholí sme nasadili mačky, perfektne držali na zmrznutom podklade. Vo vyšších partiách by sme sa bez nich nezaobišli, pribúdajú skaly, exponovanejšie miesta istia reťaze.Tesne pod vrcholom sme uvideli slnko.

Vrcholový kríž. (zdroj: PB)

Veľký Rozsutec spolu so susedným Stohom, Poludňovým Grúňom či Chlebom vykúkali z hmly. (Viac fotografií nájdete v galérii). Cestou dole sme sa opäť ponorili do šedej prázdnoty a nevyhli sme sa ani blatu, ktoré sme doniesli až do Trnavy.

Fotografia z jesene. Veľký Rozsutec, vľavo Malý Rozsutec. (zdroj: Peter Briška)