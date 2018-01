Spartak začal zimnú prípravu aj s hráčmi z Hanoveru a Anderlechtu

Vo štvrtok 4. januára vstúpili zverenci trénera Nestora El Maestra do zimnej prípravy, ako prvý klub zo slovenskej Forunaligy.

4. jan 2018 o 11:00 Stanislav Cibulka

TRNAVA. Tréner lídra z Trnavy Nestor El Maestro privítal na prvom zraze 25 hráčov, pričom v kabíne A-mužstva boli štyri nové tváre. Z juniorky pribudli do mužstva Tomáš Vantruba a Július Gombala. Z nemeckého Hanoveru 96 prišiel na desaťdňovú skúšku Valmir Sulejmani a z tureckého Adanasporu prišiel Reynaldo dos Santos Silva, ktorý pôsobil v belgických veľkokluboch Anderlecht Brusel, Cercle Brugy ale aj u azerbajdžanského majstra Karabach, kde nastrieľal v 87 zápasoch 43 gólov.

Dve posily

Novinárov privítal ako prvý generálny manažér Pavel Hoftych, ktorý prezradil prvé novinky zo šatne. „Sulejmani je hráč, ktorého tréner pozná zo svojho pôsobenia v nemeckom klube. Hráč dostal desať dní skúšobnú dobu, aby sa navzájom lepšie spoznali a aby tréner videl, aký pokrok spravil za tú dobu. Reynaldo dos Santos Silva je hráč z Brazílie, ale má za sebou už dlhú anabázu v Európe. Pôsobil v Belgicku, Azerbajdžane a v Turecku. Ide o kreatívneho ofenzívneho hráča. Aj on je na skúške, ale mal by podľa všetkého s nami pokračovať celý rok,“ prezradil Pavel Hoftych.

(zdroj: STC)

Očakávajú ešte jedného hráča

Koncom roka skončil v Gliwiciach Dobrivoj Rusov, ale podľa slov Pavla Hoftycha je jeho angažmán zatiaľ mimo plánov. Vyhliadnutí sú ešte viacerí hráči, ktorí majú v krvi hlavne zakončovanie, ale nič bližšie zatiaľ nešpecifikoval. „Plánujeme ešte jeden príchod, útočníka, kde potrebujeme posilniť. Máme niečo vytypované, ale čakáme. Nie sme pod časovým tlakom. Môže to byť Slovák, Čech, alebo z inej krajiny. Každopádne chceme kvalitu,“ prezradil Hoftych a dodal: „Vzhľadom na vydarenú sezónu môžem prezradiť, že jeden náš hráč po sezóne prestúpi do zahraničia, bližšie zatiaľ konkretizovať nemôžem. Múdrejší budete v poobedňajších hodinách,“ ukončil s úsmevom Hoftych.

(zdroj: SITA)

Dobrá a nová skúsenosť

Rovnako vysmiaty prišiel aj tréner Nestor El Maestro, ktorý sa snažil na otázky odpovedať v Slovenčine, no musel si vypomáhať aj Angličtinou. Najskôr sa zastavil pri začiatku zimnej prípravy, neskôr rozobral aj potenciálne posily. „Myslím si, že máme za sebou pomerne dlhú prestávku a teraz začíname pracovať. V šatni máme dve posily. Sulejmani prichádza z Hanoveru a uvidíme, ako jeho skúška dopadne. Reynaldo je, myslím si, dobrý hráč. Má kvalitu pre túto ligu, aj keď takmer polroka nehral. Za normálnych okolností by to bol problém, ale máme dobrú skúsenosť s Pehlivanom, ktorý nehral jeden rok a ukázal sa v dobrej forme.“

El Maestro prezradil, že je momentálne v novej a hlavne nečakanej pozícii. „V pozícii lídra súťaže som ešte nezačínal, je to pre mňa niečo nové. Čaká nás veľa práce a máme veľa času. Ak vyhráme nad Senicou a nad Zlatými Moravcami, možno dokocna prvýkrát spomeniem aj slovo titul,“ dodal s úsmevom tréner Spartaka.

V A-mužstve sa stretli aj bratia Vantrubovci. Dvojičky Martin (vľavo) a Tomáš. (zdroj: STC)

Začiatok v reprezentácii

V kádri Spartaka Trnava už ďalej nepokračuje Babatounde Bello a podľa najnovších informácii by mal skončiť pri mužstva aj Privat Yao.

Na zraze chýbali aj Slavko Lukić, Yasin Pehlivan, Vakhtang Chanturishvili, Illya Cherednychenko a Stefan Bogdanovski, ktorí majú predĺžené dovolenky a k tímu sa pripoja 8. januára. Pozitívom je, že individuálne už trénuje Štefan Pekár a počas sústredenia v Turecku by ho tréner už rád pridal k ostatným hráčom. S mužstvom prípravu nezačne Martin Vantruba, ktorý hoci bol na úvodnom zraze, trénoval na štadióne individuálne, nakoľko sa večer pripojí k reprezentačnému výberu U 20 a odletí s ním do Grécka.

Kto bol na prvom zraze: Martin Vantruba, Dominik Takáč, Peter Urminský, Martin Chudý, Matúš Čonka, Ivan Hladík, Boris Godál, Andrej Kadlec, Matej Oravec, Oliver Janso, Martin Tóth, Erik Jirka, Lukáš Greššák, Lukáš Mihálik, Štefan Pekár, Tomáš Brigant, Anton Sloboda, Ján Vlasko, Andrej Lovás, Kubilay Yilmaz, Marvin Egho.

Noví hráči: Tomáš Vantruba (juniorka), Július Gombala (juniorka), Reynaldo dos Santos Silva (Adanaspor), Valmir Sulejmani (Hannover 96).



Chýbali: Slavko Lukić, Yasin Pehlivan, Vakhtang Chanturishvili, Illya Cherednychenko, Stefan Bogdanovski.