Takto vyzerá skutočná zima, Starú Lehotu do rána prekvapil sneh

Včera lejak a dnes biele ráno. V Starej Lehote v noci napadlo do dvadsať centimetrov nového snehu.

29. dec 2017 o 10:42 Peter Briška

STARÁ LEHOTA. Horská dedinka v pohorí Považského Inovca sa dnes prebudila do bieleho rána. Ešte včera večer tomu nič nenasvedčovalo, takmer celý deň v Starej Lehote (okres Nové Mesto nad Váhom) lialo. O to väčšie prekvapenie to bolo dnes ráno. Napadlo do dvadsať centimetrov nového snehu.

Takto to vyzeralo včera večer. (zdroj: PB)

...a takto dnes ráno. (zdroj: PB)

Stará Lehota leží v doline pohoria Považský Inovec, v hornej časti údolia Modrovského potoka. Stred obce je v nadmorskej výške 326 metrov. Z väčšej časti je hornatý a pokrytý lesom. Najvyšší bod na území chotára Starej Lehoty je 665 metrov, najnižší 232 metrov nad morom.

Stará Lehota sa nachádza vedľa Novej Lehoty, ktorá sa preslávila seriálom Horná Dolná. V blízkosti sa nachádza aj lyžiarske stredisko Bezovec.