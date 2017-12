Počet vykradnutých bytov a domov v Trnave tomto roku vzrástol

Za prvých desať mesiacov tohto roka vykradli v Trnave dohromady 26 bytov a rodinných domov, čo je najviac za posledné roky.

24. dec 2017 o 7:15 Peter Briška

TRNAVA. V policajných štatistikách sa uvádzajú byty a rodinné domy dohromady. Či bolo viac vykradnutých bytov alebo domov sa preto nedá jednoznačne určiť.

V minulom roku zaevidovali 116 prípadov krádeží vlámaním. Najčastejšie si zlodeji vyberali práve nehnuteľnosti.

Rastúci trend nám ešte začiatkom roka potvrdil aj Branko Kubiš, riaditeľ Okresného oddelenia Policajného zboru v Trnave.

Majetková kriminalita

„V súčasnej dobe nás najviac zamestnáva práve majetková kriminalita, ktorá v meste Trnava oproti minulému roku stúpla o 72 trestných činov. Sú to najmä krádeže vlámaním, krádeže na osobách a drobné krádeže v obchodných centrách,“ povedal Kubiš ešte v januári.

Za prvých desať mesiacov zaevidovali policajti 82 prípadov krádeží vlámaním. Ich objasnenosť sa pohybovala na úrovni 29 percent, čo znamená, že približne každý tretí prípad sa vyriešil. Z celkového počtu vlámaní bolo až 26 do bytov či rodinných domov.

„Objasnenosť pri krádežiach vlámaním do bytov sa pohybovala za uvedené obdobie do 55 percent. Z objasnených prípadov vyplynulo, že na páchaní tejto trestnej činnosti sa podieľali občania Slovenskej republiky,“ dodala Mária Linkešová, krajská policajná hovorkyňa.

Podľa jej slov, ešte v októbri polícia obvinila z krádeže vlámaním recidivistu, pričom po jeho umiestnení do väzby počet krádeží vlámaním do bytov významne klesol.

V priebehu minulého roka zaevidovali 116 prípadov krádeží vlámaní, z toho 24 sa podarilo policajtom objasniť. Do bytov či rodinných domov bolo 23 prípadov, do rekreačných chát iba 8, rovnako ako do obchodov.

Znížil sa počet ukradnutých vozidiel

Pozitívny trend zaevidovali policajti v súvislosti s krádežami motorových vozidiel. Minulý rok zmizlo 26 vozidiel, čo je v porovnaní s rokom 2015 o 9 menej. V tomto roku zatiaľ zmizlo 23 áut.

V posledných rokoch pribúdajú prípade súvisiace s ekonomickou kriminalitou, policajti preverujú oznámenia z daňových úradov a sociálnej poisťovne. Minulý rok zaevidovali nárast až o 92 prípadov. V tomto roku je ich zatiaľ celkovo 269.

„Polícia v rámci Obvodného oddelenia PZ Trnava zaevidovala v tomto roku za 10 mesiacov 1156 trestných činov. Oproti minulému sme zaznamenali pokles o 113 prípadov. Pozitívne hodnotíme za posledné roky pokles uličnej kriminality,“ popísala Mária Linkešová, krajská policajná hovorkyňa.

Zatiaľ čo v minulom roku zaznamenali 733 prípadov uličnej kriminality, v tomto roku je ich zatiaľ podstatne menej, iba 446.

Zlodeji sa nevyhýbajú ani nákupným centrám. „Policajné hliadky zasahujú aj pri krádežiach v nákupných centrách. Podľa závažnosti ide zväčša o priestupky. Zaznamenali sme aj prípady opakovaných krádeží, vtedy išlo už o trestný čin,“ uzavrela hovorkyňa s tým, že páchateľmi sú často cudzinci, ktorí sem prišli za prácou.